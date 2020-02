SIDERNO Gli operatori turistici vanno alla BIT e stringono l’intesa coi commissari straordinari

Lente Locale

R. & P.

Il

gruppo degli Operatori Turistici di Siderno presenti alla BORSA

INTERNAZIONALE DEL TURISMO rientrano in sede fiduciosi che la prossima

stagione balneare sarà più produttiva delle stagioni degli ultimi anni.

Come

si ricorderà la Rete degli Operatori Sidernesi, in stretto rapporto con

la Proloco Cittadina, attraverso una notevole varietà’ di materiale

pubblicitario e promozionale, con la collaborazione di numerosi titolari

di strutture ricettive, ha varato alla B I T una incisiva campagna

promozionale mirata ad attrarre ospiti, in particolare nei mesi di

Giugno e Settembre.

È stato un lavoro estremamente

impegnativo che ha coinvolto tra gli altri le varie attività Commerciali

ed anche gli Stabilimenti Balneari che per questi due mesi si sono

dimostrati disponibili a praticare delle notevoli riduzioni sulle

tariffe normalmente attuate.

Questo sforzo è stato molto

apprezzato dalla Commissione Straordinaria che in un recente incontro

nella Sala Consiliare del Comune di Siderno ha voluto fare il punto

sullo stato dei lavori delle 10 Priorità che erano state segnalate nel

corso del 1* Meeting della Cooperazione tenutosi il 27 Ottobre dello

scorso anno.

A proposito di queste Priorità, la

Presidente Dott.ssa Caracciolo ha evidenziato che si è coscienti che la

soluzione di queste priorità qualificherebbe l’immagine turistica di

Siderno rendendola una interessante destinazione turistica. Per questi

motivi, la Commissione Straordinaria è impegnata con costanza e

incisività’ alla loro soluzione.

Gli Operatori hanno

preso atto ed apprezzato questo loro impegno e questa loro

disponibilità, che certamente saranno uno stimolo ed un incoraggiamento

per proseguire nel percorso che ha come grande obiettivo la

valorizzazione turistica della Città.

Qui di seguito, in maniera sintetica, vengono riportate le informazioni evidenziate sulle 10 priorità:

−

Il Piano di Spiaggia, strumento urbanistico indispensabile in una

cittadina prettamente a vocazione balneare come la nostra, sarà pronto

entro la fine del mese di febbraio, ha promesso l’Ing. Lorenzo Surace,

il quale ha dato buone speranze in merito alla possibilità, per Siderno,

di ottenere, per l’anno 2020, la “Bandiera Blu”. Tale prezioso

riconoscimento è frutto, anche, dell’invidiabile mare e delle numerose e

particolarmente sentite giornate ambientali organizzate dalle

Associazioni. Il tutto rendicontato in una relazione di oltre 1.400

pagine;

− Nelle settimane passate è stato pubblicato il

bando per l’affidamento del Centro Polifunzionale, nel quale è stato

previsto che la Ditta aggiudicataria sconterà i lavori di ripristino

(stimati in circa 400.000 €) della struttura, purtroppo abbandonata

orami da anni, con i previsti canoni di locazione. L’augurio sarà quello

che ci siano Ditte interessate al Bando, così come formulato, per

restituire alla Città uno storico centro di aggregazione per le

famiglie;

− Analoga iniziativa verrà intrapresa per la

Piscina, anche se non è stata fornita alcuna data atteso che sono ancora

in fase di quantificazione i lavori occorrenti per la riapertura, che

si spera avverrà al più presto. Questa Piscina oltre che per la sua

importanza dal punto di vista sportivo, rappresenta un sicuro volano di

sviluppo economico in quanto servirà una vasta utenza proveniente dal

comprensorio;

− Entro la primavera il Palazzetto dello

Sport sarà finalmente funzionante. Con ogni probabilità la gestione non

sarà effettuata dal Comune ma sarà affidata, secondo criteri e modalità

anche da stabilire, direttamente dalle Associazioni Sportive;

−

In merito all’Albergo sul lungomare, non completato da decenni, è stato

riferito, senza indicazione di una data precisa, che i preposti Uffici

del Comune stanno procedendo per far sì che possano essere ripresi i

lavori. Se tale circostanza sarà confermata, il completamente della

struttura darà un nuovo volto al tanto amato lungomare e fornirà un

prezioso contributo per fronteggiare la carente ricettività Alberghiera;

−

In merito alla Rete Museale di Siderno Superiore, è stato riferito che

l’importante bando di finanziamento dell’importo di 1.200.000 €

presentato dalla precedente Amministrazione Comunale è stato ammesso

alla prima selezione. Non ci resta che sperare che superi tutte le fasi!

−

Lo Stadio Comunale è stato oggetto di sopralluogo, oltre che dai

Tecnici Comunali, anche dai delegati del CONI e l’andamento dei lavori

sono seguiti dalle Associazioni Sportive. In particolare, l’importante

progetto prevede, oltre il rifacimento della pista di atletica, il

rinnovo integrale dell’impianto sportivo;

− E’ stata

effettuata la mappatura delle aree verdi comunali e si sta concludendo

la redazione di schede descrittive dei necessari lavori. Già diverse

Associazioni e privati hanno dato la propria disponibilità per la cura

ed il mantenimento di alcune aree e dovranno perfezionare le richieste

secondo il vigente regolamento comunale. Ciò darà senz’altro un’immagine

migliore, quella che merita, all’intera Città;

− In

merito alla bonifica dell’ex Area BP, è stato indetto un bando per un

progetto finalizzato alla messa in sicurezza dello stabilimento, le cui

opere previste consistono nella movimentazione dei rifiuti solidi e

liquidi altamente inquinanti presenti nell’area circostante. (materiale

ferroso contaminato, plastiche varie, amianto sulle tettoie …sostanze

organiche altamente tossiche e nocive…..

−

Relativamente alla Diga sul Lordo è in corso il monitoraggio dell’area

attraverso l’installazione di 24 piezometri per capire le cause che

hanno causato il danno.

Fatto chiarezza su questo aspetto resta sempre la Regione Calabria ad dare il finanziamento.

Il Coordinamento delle Associazioni

