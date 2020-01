SIDERNO Il coordinamento delle associazioni programma la stagione estiva di eventi

Lente Locale

R. & P.

Il Coordinamento delle Associazioni dopo aver concluso le attività 2019 con gli eventi collegati alle Festività Natalizie ha già avviato il programma 2020.Pur con delle avverse condizioni metereologiche e pur avendo iniziato le varie attività con un certo ritardo nel complesso si è riusciti ad animare in maniera vivace la Città di Siderno grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale, della Città Metropolitana, della Consulta Cittadina e Giovanile, della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova e soprattutto grazie all’impegno della Proloco ed alla partecipazione di Commercianti ed Imprenditori.Notevole apprezzamento ha suscitato tra l’altro il 1° Gran Concerto Sidernese di Capodanno svoltosi presso il Cinema Teatro Nuovo che ha registrato una grande partecipazione di pubblico.Quello che maggiormente è emerso dopo le manifestazioni natalizie è il rafforzamento del lavoro di squadra delle diverse associazioni. Infatti, già subito dopo l’Epifania, le Associazioni hanno dato il via al Programma delle attività e delle manifestazioni per il 2020 che avevano già iniziato ad elaborare nel mese di Ottobre scorso. L’impegno più significativo che emerge da questo programma è di allungare la stagione balneare che deve partire dal 1° Giugno e protrarsi fino al 30 Settembre.E questo obiettivo è stato condiviso con la Commissione Straordinaria già del mese di Ottobre scorso dove tra gli altri era presente una delegazione dei titolari degli Stabilimenti Balneari.È facilmente intuibile come una presenza turistica che si cerca di “allargare” in quattro mesi può incidere notevolmente sull’aspetto economico e occupazionale del territorio.

Il traguardo non è facile ma nemmeno impossibile.

È necessaria una mobilitazione generale dove ognuno deve svolgere con impegno, serietà e senso di responsabilità la propria parte.In questa direzione sono state già’ avviate delle azioni di promozione e di commercializzazione dove le notevoli risorse di Siderno e del comprensorio vengono evidenziate in un contesto nazionale e internazionale.E per sviluppare queste azioni, la rete degli Operatori Sidernesi avrà il supporto del Consorzio Jonica Holiday che da anni è presente nei più’ importanti circuiti Turistici in Italia e all’estero.Il primo appuntamento importante al quale Siderno sarà presente è la Borsa del Turismo Internazionale (BIT) di Milano che avrà inizio il 9 Febbraio prossimo.Resta inteso, precisa il Coordinamento, che, per attuare un programma così ambizioso ed articolato, si rende indispensabile una partecipazione attiva ed incisiva dell’amministrazione comunale capace di attivare quei meccanismi mirati ad offrire ai potenziali visitatori una città pulita ordinata organizzate.

Da qui la necessità di sapere dalla Commissione Straordinaria lo stato delle opere e dei servizi relativi alla 10 priorità trattate durante il Meeting della Cooperazione tenutesi al Cinema Teatro Nuovo di Siderno il 27 Ottobre scorso.

La Segreteria del Coordinamento

Domenico Leandri

