SIDERNO L’appello di Arturo Rocca per la salvaguardia delle fontane pubbliche

Non è un’esortazione a fare attenzione al pericolo dello

sconfinamento dei cinghiali nel centro abitato, che pur esiste. E’ invece

un’esortazione ai cittadini a vigilare affinché il cinghiale posto accanto alla

fontana nella villetta al lato del palazzo comunale non prenda il volo come è

successo al cervo che ci ha rimesso pure una zampa. A Siderno è in circolazione

qualche collezionista di opere in metallo. Qualcuno, infatti, ha tentato di

asportare la fontana in ghisa appena collocata presso la rotonda all’incrocio

della Circonvallazione con via Romeo, accanto alla piscina per intenderci. Una

segnalazione giunta all’Osservatorio si è rivelata veritiera. Le brugole che

tengono fissata la fontana sono state svitate e non per gioco o per vendetta

dei venditori di acque imbottigliate ma col chiaro intento di asportarla.

Crediamo che sia giunto il momento di proteggerla per sua funzione sociale con

un sistema di videosorveglianza. In difetto rischiamo di dover tornare al tubo

di polietilene gettato nell’aiuola alla mercé dei cani randagi a cui si

dissetavano dopo il lauto pasto offerto da cittadini premurosi verso i randagi

ma incuranti del decoro urbano. Alla china indicata nel tempo dalle istituzioni

con la messa in campo delle tante criticità ambientali ( discariche, TMB,

megadepuratore, impianti chimici, ecc.) si sono associati (gl)i ..civili con

l’abbandono dei rifiuti per le vie, non solo secondarie, per i fossi, i valloni

e le fiumare fino a giungere agli edificanti episodi del cervo e della fontana.

Si salvi chi può?

Arturo Rocca

