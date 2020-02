SIDERNO Martedì 4 si ritirano i rifiuti indifferenziati

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Il Comune di Siderno ha emesso un avviso in virtù

del quale, nella giornata di domani, martedì 4 febbraio, si procederà alla

raccolta dei rifiuti indifferenziati, dopo il mancato ritiro di sabato scorso,

dovuto alle ben note problematiche del sistema di smaltimento che hanno coinvolto

l’intero territorio metropolitano.

E’ stato rinviato a martedì 11 il ritiro di carta e cartone

delle utenze domestiche, mentre il ritiro del cartone per le utenze non

domestiche è previsto per giovedì 6.

