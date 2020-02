SIDERNO Stagione balneare 2020: rafforzata la rete di cooperazione

R. & P.

La Siderno Turistica si organizza, si mobilita e

lancia sul mercato una speciale Promozione mirata a richiamare presenze

turistiche anche nei mesi di Giugno e Settembre.

Le organizzazioni Cittadine interessate direttamente alla crescita

del settore hanno preso piena coscienza che per aumentare le presenze

in Citta e’necessario fare rete, unire le forze, offrire servizi

qualificati, e praticare prezzi competitivi.



Con questi obiettivi il Coordinatore delle strutture ricettive di

Siderno associati al Consorzio Jonica Holidays ,Domenico Figliomeni,da

qualche mese sta conducendo un’intensa rete di contatti con Strutture

Ricettive, Operatori Commerciali, Ristoratori, Stabilimenti Balneari, al

fine di trovare una condivisa convergenza e praticare per i mesi di

Giugno e Settembre delle tariffe estremamente contenute,fermo restando

la qualità dei servizi.



Tutti hanno risposto positivamente in particolare gli Stabilimenti

Balneari che incoraggiati dal rapporto di collaborazione che si sta

creando con l’Amministrazione Comunale hanno costituito una loro

Associazione affiliata ad alcune Organizzazioni del settore a livello

Nazionale.

Questa rete di Cooperazione viene ancora rafforzata dalla Ditta

TROIOLO BUS che ha dato la disponibilita a praticare significativi

riduzioni agli ospiti provenienti dalla diverse Città Italiane che

rientrano nei programmi di Viaggio della stessa Ditta e che soggiornano a

Siderno nei mesi di Giugno e Settembre.

Resta inteso che sarà compito della Proloco ,che in questo periodo

si sta arricchendo di nuovi iscritti ,ad .organizzare ,diffondere ed

informare in maniera dettagliata i potenziali ospiti di tutte le offerte

,incentivi e riduzioni previste nel Progetto .



In questo articolato lavoro di cooperazione Figliomeni è sostenuto

principalmente da Antonella Verteramo e Mimmo Fiorenza rappresentanti

delle diverse attivita’ Commerciali di Siderno, da Mimmo Leandri

Segretario del Coordinamento delle Associazioni, e dai due

rappresentanti degli Stabilimenti Balneari Mario Trichilo ed Emanuele

Sainato.



Nei giorni passati al momento della costituzione dell’Associazione

degli Stabilimenti Blalneari si è creato un momento di significativa

armonia quando tutti i presenti hanno espresso vive congratulazioni al

Presidente Domenico Figliomeni che di recente ho ricevuto una targa di

merito offerta dall’ADA Aociazione Direttori Albergo

(Calabria)all’interno della quale

“”da diversi anni si è contraddistinto per il suo operato svolto con PROFESSIONALITA E DEDIZIONE””

. Per correttezza di informazione e necessario precisare che

questo lavoro di rete che porta l’immagine di Siderno alla ribalta della

B I T di Milano è stata incoraggiata e supportata da Maurizio Baggetta

Presidente del Consorzio Jonica Holiday che ha controllato i contenuti

della promozione messa in atto e che alla Fiera insieme ad Antonio Muia

e Tony Silipo si adopererà a dare la massima visibilità al Progetto.



La Segreteria della Jonica Holdays

Sezione di Siderno

