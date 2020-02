SIDERNO Stasera al “President” il Gran Galà di Carnevale organizzato da “Insieme con il cuore” e Lions

SIDERNO Stasera al “President” il Gran Galà di Carnevale organizzato da “Insieme con il cuore” e Lions

Lente Locale

di Redazione

SIDERNO – Avrà luogo questa sera il Gran Galà di Carnevale

al Grand Hotel President di Siderno, organizzato dall’associazione degli

imprenditori sidernesi “Insieme con il cuore” e dal Lions club di Roccella

Ionica.

Il costo del biglietto è pari a 15 euro a persona, il cui ricavato

verrà in parte devoluto per beneficenza, e comprende la cena a buffet e la

partecipazione al concorso “La maschera più bella”.

Per partecipare basterà presentarsi in maschera o, in alternativa,

in abito da sera con maschera.

Per i bambini fino a dieci anni è prevista una specifica

area con animazione, al prezzo di 5 euro cadauno.

L’inizio è previsto per le 20,30.

