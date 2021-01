Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo Pretelli, nega in diretta al Grande Fratello Vip l’intervista rilasciata che aveva messo in crisi il fratello. Lo attacca Alfonso Signorini: “Una scusa, ti ho visto io dire quelle cose nei salotti tv. Non dire balle perché lo mando in onda”. Lui piange e Pierpaolo, piangendo a sua volta, minaccia di lasciare il reality show.