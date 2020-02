SIKÈND Il 27 e 28 marzo a Bivongi workshop e laboratori per i creativi

A Marzo arriva finalmente in Calabria un appuntamento di spessore rivolto a artigiani, freelance e creativi dell’intero territorio regionale, che saranno chiamati a raccolta per partecipare al “Sikènd On the Road – Calabria”.Due giorni di workshop e laboratori con docenti da tutta Italia in cui imparare a gestire e promuovere meglio la propria attività.Cos’è Sikènd?Sikènd è il weekend degli imprenditori creativi. Un evento nato a Palermo nel 2019 che ha appena concluso la sua seconda edizione con oltre dieci docenti coinvolti, quasi cento iscritti alle classi e quaranta ore di attività in due anni.Ogni anno propone un percorso formativo diverso, che spazia dall’utilizzo dei social al personal branding, dalla gestione del tempo a modi e trucchi per scattare foto professionali.Dalla spinta di due calabresi partecipanti all’edizione appena trascorsa, nasce la volontà di portare questo evento oltre lo stretto, tanto da convincere gli organizzatori di Creative Box ad avviare la macchina organizzativa.Il programma dell’eventoIl 27 e 28 Marzo appuntamento a Bivongi (RC) presso il Museo “Fondazione Furina”. Queste le attività previste nei due giorni:// 27 Marzo // – “Brand e territorio: raccontare il locale per arrivare in tutto il mondo”. Due casi studio, Banderari e Èllole” (con Francesca Baldassarri e Banderari) – Workshop “Vendere artigianato online” (con Francesca Baldassarri )// 28 Marzo // – Workshop “Fotografia professionale con smartphone” (regole, trucchi e app per il fotoritocco) (con Claudia Todaro fotografa) – Laboratorio pratico di fotografia “Impara a fotografare i prodotti che realizzi” (con Claudia Todaro fotografa) – Workshop “Partita Iva? Mettersi in proprio senza ansia” (con il consulente Francesco Emanuele Capogreco).Previsti anche spazi talk e momenti di networking.Come partecipareL’evento prevede l’iscrizione alla classe a numero chiuso, attraverso l’acquisto di un ticket di €99,00 valido per assistere all’intero programma.C’è tempo sino all’ultimo giorno di Febbraio per assicurarsi il proprio posto, contattando gli organizzatori all’indirizzo email creativeboxart@gmail.com.Per informazioni più dettagliate si può visitare il sito del Sikend OTR e seguire gli aggiornamenti sull’evento Facebook.Adele e Ilaria, le calabresi doc promotrici di questo appuntamento, hanno voluto lanciare un messaggio motivazionale ai loro corregionali attraverso questo video: https://www.youtube.com/watch?v=n2a0avfXKww

Appuntamento in calendario: il Sikènd sbarca in Calabria!

