Simeone in lacrime dopo Cagliari-Torino: i sardi non vincono da novembre

Giovanni Simeone è uscito dal campo in lacrime dopo la sconfitta del Cagliari in casa contro il Torino. I sardi hanno perso un match ball salvezza con l’attaccante argentino che ancora una volta ha mancato l’appuntamento con il gol. La squadra di Eusebio Di Francesco non centra i tre punti dallo scorso 7 novembre 2020 e la posizione del tecnico non sembra più essere salda. Si fa il nome di Leonardo Semplici.