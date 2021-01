Soffia Goggia da urlo in Coppa del Mondo. La sciatrice bergamasca conquista la quarta vittoria consecutiva in stagione trionfando anche nella secondo discesa di Crans Montana. Un successo che certifica il suo grande momento di forma così come delle altre azzurre in gara. Elena Curtoni ha infatti conquistato il terzo posto, Luara Pirovano il quarto e Federica Brignone è arrivata nona.