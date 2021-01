Solo all’inizio le indagini su 1727wrldstar, ex denuncia: “Cosparsa di alcol e quasi strangolata”

Ai militari della stazione di Ponte Galeria arrivati in suo soccorso la fidanzata Algero Corretini ha raccontato un passato fatto di altre terribili aggressioni: in un’occasione sarebbe stata quasi strangolata, in un’altra sarebbe stata cosparsa con dell’alcol, in un’altra ancora 1727wrldstar, il nome d’arte di Corretini, le avrebbe messo due dita negli occhi. Sono questi gli episodi su cui ora dovranno indagare gli investigatori e che potrebbero complicare ulteriormente la posizione del rapper.