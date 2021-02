Un sondaggio effettuato dall’istituto Noto per Porta a Porta evidenzia come il centrodestra abbia un ampio vantaggio anche in caso di discesa in campo di Giuseppe Conte: sia nel caso in cui fondi un partito, sia nel caso in cui diventi leader del Movimento 5 Stelle, il margine di Lega, Fdi, Fi e Cambiamo resterebbe ampio.