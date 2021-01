L’ultimo sondaggio di Index Research per Piazza Pulita evidenzia le conseguenze della crisi di governo: a farne maggiormente le spese, in termini di consensi, è soprattutto Italia Viva, che scende sotto il 3%. In netto calo anche i consensi personali di Matteo Renzi, che ha il gradimento solamente dell’11% degli italiani, peggiore tra tutti i leader politici.