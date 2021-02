Sondaggi politici, gli italiani si “aspettavano di meglio” dalla squadra di governo di Draghi

Lo afferma un sondaggio Ipsos presentato alla trasmissione Dimartedì. Il 46% degli intervistati, infatti, afferma che si aspettava di meglio rispetto alla squadra di governo messa insieme da Mario Draghi. “È un fuoriclasse per tanti versi, però si trova in una situazione che ci fa capire che non saranno rose e fiori”, ha commentato l’ex segretario del Pd, Pierluigi Bersani, parlando proprio della convivenza tra diverse forze politiche.