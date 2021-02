Il 26 febbraio alle 13.00 nella sede svizzera dell’Uefa a Nyon si tiene il sorteggio valido per gli ottavi di finale di Europa League. È un sorteggio ‘libero’, senza teste di serie o fasce. Potranno capitare anche confronti tra club della stessa nazione. Gare d’andata in programma l’11 marzo, ritorno in tabellone il 18 marzo. Diretta su Sky e su Uefa.com.