SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE L’Upu premia Poste Italiane

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE L’Upu premia Poste Italiane

Lente Locale

R. & P.

Roma, 27 febbraio 2020 – Arriva dall’Unione Postale

Universale (UPU), l’Agenzia specializzata dell’Onu per il settore postale, il

nuovo e prestigioso riconoscimento per Poste Italiane in materia di

sostenibilità. L’UPU ha infatti assegnato a Poste il Certificato d’eccellenza

per i risultati raggiunti nella strategia di sviluppo sostenibile e per la

riduzione delle emissioni inquinanti. In particolare, l’attestazione dell’UPU

premia la capacità di Poste Italiane di fornire dati completi e accurati

relativi alle emissioni dirette dell’azienda, un modello informativo che Poste

ha elaborato nell’ambito del programma OSCAR (Online Solution for Carbon Analysis

and Reporting), lanciato dall’Unione Postale Universale nel 2018 e finalizzato

a rendicontare e analizzare i risultati quantitativi e qualitativi delle

attività postali di ciascun operatore in modo da evidenziarne l’andamento delle

prestazioni su base annuale. Il riconoscimento è stato attribuito a Poste in

occasione di una cerimonia che si è svolta oggi a Berna. Poste Italiane ha

aderito al progetto OSCAR sin dal suo lancio, all’interno della strategia di

sviluppo sostenibile che l’azienda ha recentemente rinnovato.

Per incentivare comportamenti virtuosi, l’UPU ha introdotto

quest’anno una classificazione dei partecipanti in base alla qualità e alla

completezza dei dati forniti. Cinque le categorie previste, dalla prima,

assegnata ai partecipanti che forniscono dati completi e accurati relativi a

emissioni dirette; alla quinta, nella quale ricadono i partecipanti che

rendicontano le proprie emissioni con informazioni estremamente limitate e

carenti, sulle quali non è possibile effettuare alcun tipo di analisi.

Grazie alla meticolosa raccolta di informazioni a livello

di Gruppo, cui partecipano tutte le funzioni aziendali e le controllate, Poste

Italiane si è aggiudicata nel 2019 il livello massimo (Categoria 1), che dà

diritto a un certificato di eccellenza. Sono solo diciassette nel mondo gli

operatori postali premiati quest’anno col massimo riconoscimento (su 192 Paesi

membri dell’Unione), di cui nove europei (gli operatori designati al servizio

universale dei seguenti Paesi: Bosnia, Bulgaria, Finlandia, Irlanda,

Kazakistan, Macedonia, Serbia, Slovenia, oltre all’Italia), quattro della

regione Americhe (Argentina, Brasile, Ecuador, Messico), due della regione

africana (Marocco, Togo) e due per la regione asiatica (Hong Kong e Qatar).

Poste Italiane – Media Relations

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE L’Upu premia Poste Italiane

Lente Locale