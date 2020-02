SPECIALE DONNA 2020 Premiata la poetessa sidernese Caterina Zappia

di Simona Masciaga

Donne del sud che emergono, che portano avanti con orgoglio la nostra cultura ovunque, che si fanno promotrici di ideali forti e anche speranzosi per migliorare la nostra Calabria e che credono in essa e nella sua gente: Caterina Zappia, poetessa sidernese, è una di queste donne.Già nota alle critiche letterarie e insignita da più premi e riconoscimenti, la poetessa sidernese, autrice di una raccolta di poesie ” I colori dell’anima” Calabria Letteraria Editore, con la poesia “A mia madre”, un inedito emozionante e delicato, si è rivelata vincitrice del concorso internazionale ” Speciale Donna 2020″: concorso indetto dall Associazione M.A.R.E.L di Roma in ricordo di Mariella Di Maso, sotto la direzione di Dacia Maraini, con il patrocinio di Roma Capitale e delle biblioteche di Roma.Caterina Zappia è una voce del Sud che non solo dimostra l amore per la propria terra attraverso la purezza dei versi e la ricca appropriata semantica, lei, altresì manifesta una grande capacità comunicativa emozionale e sensoriale; l autrice riesce a passare da descrizioni ambientali spumeggianti e vivide per arrivare ad un’ analisi introspettiva che esplode in sentimenti puri, unici e forti.Capacità analitica e mediatica che dimostrano una maturità artistico letteraria sia per la perfezione stilistica, che per metrica e figure retoriche che ne aumentano ritmo e musicalità.Attraverso le sue liriche, il lettore attento e sensibile comprende come la poesia diviene mezzo di manifestazione atto alla sublimazione emotiva e alla bellezza reale della nostra terra, di questo mondo, dell infinito.

