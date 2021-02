Sport Paralimpico: convenzione tra l’Università Magna Graecia e Cip

Orientare ed avviare all’attività sportiva le persone con disabilità che appartengono alla comunità universitaria, favorire iniziative e programmi condivisi per la promozione sportiva specifica per le capacità di ciascuno, sperimentare percorsi di collaborazione che vedano coinvolte le persone con disabilità attraverso l’uso delle strutture messe a disposizione dall’Università: questi gli obiettivi della Convenzione Quadro sottoscritta tra l’Università Magna Graecia di Catanzaro e il Comitato Italiano Paralimpico che sarà presentata ai giornalisti, lunedì 8 febbraio 2021, alle ore 12.00 in diretta web sulla piattaforma Google Meet.