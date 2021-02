In Sri Lanka l’elevata tassazione sugli assorbenti fa sì che le donne più povere non riescano ad acquistarli: usano stracci vecchi e a causa del disagio si assentano da scuola. Contro questi tabù e per venire loro incontro, il governo ha deciso di adottare delle misure che possano allargare l’accesso ai prodotti igienici femminili, che non devono essere un lusso.