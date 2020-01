Star Wars: il rimpianto di Mark Hamill sulla trilogia sequel

Mark Hamill si rammarica di non aver avuto la possibilità di lavorare con altri attori della saga di Star Wars nella trilogia sequel. L’attore è tornato nei panni di Luke Skywalker ne Il Risveglio della Forza (nonostante appaia soltanto alla fine del film) e ha poi avuto un ruolo di primo piano ne Gli Ultimi Jedi; ne L’Ascesa di Skywalker, invece, l’abbiamo visto tornare sotto forma di Fantasma di Forza. In realtà, però, non ha interagito con nessun altro personaggio del franchise se non con Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver).

Interrogato da un fan su Twitter che gli ha chiesto con quali attori della saga di Star Wars avrebbe voluto condividere la scena nei panni di Luke Skywalker all’interno della trilogia sequel, Mark Hamill ha dato una risposta intrisa di tenerezza. L’attore, infatti, ha prima citato il compianto Peter Cushing, interprete di Grand Moff Tarkin, e poi ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto lavorare di più con qualsiasi altro attore della saga.

“Da Peter Cushing in poi, con ognuno di loro. Immagina tutti i fantastici attori della trilogia sequel e poi hai la possibilità di lavorare con solo due di loro”, ha risposto in maniera decisamente ironica Hamill.

È innegabile quanto la mancata interazione tra Luke Skywalker e altri personaggi della saga nella trilogia sequel sia stata una palese occasione sprecata. E a voi con quali altri personaggi, oltre Rey e Kylo Ren, vi sarebbe piaciuto vedere Luke apparire in scena?

