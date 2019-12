Star Wars: L’Ascesa di Skywalker contiene una emozionante battuta di Episodio V

ATTENZIONE, L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU STAR WARS: L’ASCESA DI SKYWALKER

Non è raro che nella saga di Star Wars, tra un film e l’altro, ci siano rimandi e citazioni, anche ripetizioni di battute, che esulano dalla trama principale. Ne è un esempio la celebre frase “ho un bruttissimo presentimento”, ripetuta in tutti i film, ma ce ne sono molti di esempi come questo.

Con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker la tradizione non cambia, e infatti c’è un momento molto commovente, a metà film, in cui viene citato direttamente L’Impero Colpisce Ancora. La scena è quella che vede Ben Solo confrontarsi con il ricordo di suo padre e con il rimorso per aver ucciso. Il ragazzo, rinsavito grazie all’intercessione di Rey, guarda alle sue spalle, a ciò che ha fatto, e vede Han Solo, pronto a perdonarlo per il suo terribile gesto.

Dopo la riconciliazione, il figlio chiama il padre: “Padre…” dice, cercando di trovare la forza di esprimere il suo amore verso di lui. E Han, come era accaduto in Episodio V di fronte alla confessione dell’amore di Leia, risponda: “Lo so…”. Un piccolo callback da brividi che J.J. Abrams è stato bravissimo ad inserire in quel momento così significativo del film.

