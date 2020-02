Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, quanta CGI è stata usata per Leia

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, quanta CGI è stata usata per Leia

Un nuovo video dal dietro le quinte di Star Wars – L’Ascesa di Skywalker rivela come J.J. Abrams e il suo team sono stati capaci di riportare la Leia Organa di Carrie Fisher all’interno del film. L’attrice è tornata nei panni dell’iconico personaggio ne Il Risveglio della Forza del 2015 e ne Gli Ultimi Jedi del 2017. Purtroppo, la sua prematura e tragica scomparsa nel 2016 le ha impedito di avere un ruolo di maggior rilievo all’interno del capitolo finale della saga degli Skywalker.

Nonostante Episodio IX dovesse essere incentrato proprio sul personaggio di Leia – dopo che Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi hanno messo al centro rispettivamente le figure di Han Solo (Harrison Ford) e Luke Skywalker (Mark Hamill) -, la Lucasfilm ha escluso fin da subito la possibilità di ricreare il personaggio del Generale attraverso l’impiego della CGI (al pari di quanto fatto con il Grand Moff Tarkin di Peter Cushing nello spin-off Rogue One) o di ingaggiare un’altra attrice per la parte.

Ecco perché il personaggio di Carrie Fisher è stato nuovamente inserito nella storia grazie all’utilizzo di materiale inedito proveniente da Il Risveglio della Forza, per una durata totale di circa 8 minuti. Adesso, grazie ad una nuova speciale featurette, i fan hanno finalmente la possibilità di scoprire come il team di Abrams ha lavorato per riportare sullo schermo l’amatissima Principessa.

In una recente intervista con Vanity Fair, Roger Guyett, tra i supervisori agli effetti visivi del film, ha spiegato proprio dell’ingegnoso processo di incorporazione del personaggio di Leia Organa all’interno di Episodio IX, dichiarando: “Quando guardi il film, vuoi soltanto credere che Carrie sia davvero lì, ed è completamente naturale all’interno della scena. La chiave è stata basarsi sulla performance che ci aveva lasciato in precedenza. Abbiamo usato spesso il motion control. Noterete che sfoggia un taglio di capelli diverso, che indossa abiti diversi, e tutte queste cose. Mentre eravamo impegnati con quelle scene, ho sempre pensato al fatto che tutti si sarebbero concentrati sul suo volto. Era quello l’aspetto sul quale ci siamo concentrati di più. Poi abbiamo pensato a sistemare tutto il resto.”

Potete vedere il video dedicato alla realizzazione degli effetti visivi di Star Wars – L’Ascesa di Skywalker, diffuso online attraverso il canale YouTube ufficiale della ILMVFX, di seguito:

LEGGI ANCHE – Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, 10 riferimenti alle vecchie trilogie che non avevi notato

Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il cast del film comprende Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, con Ian McDiarmid e Billy Dee Williams.

Diretto da J.J. Abrams e prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è scritto da J.J. Abrams e Chris Terrio, mentre Callum Greene, Tommy Gormley e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi.

Fonte: ScreenRant

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.