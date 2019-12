Star Wars: l’Ascesa di Skywalker, quello che ha funzionato nel film

ATTENZIONE, L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU STAR WARS: L’ASCESA DI SKYWALKER

Star Wars: l’Ascesa di Skywalker è in sala e sta spopolando presso il pubblico di tutto il mondo, ma cosa ci è piaciuto davvero di questo nuovo ed ultimo capitolo della saga Lucasfilm ideata da George Lucas? Ecco la risposta:

Babu Frik ruba la scena

Star Wars è sempre stato pieno di alieni, mostri e creature, ma molti di questi sono sempre stati adorabili. Pochi di loro però sono stati così piccoli, adorabili e decisamente divertenti come il fabbro del mercato nero di Kijimi, Babu Frik.

Sebbene questo piccolo Anzellan abbia a malapena due minuti di scena, è il protagonista di uno dei momenti salienti del film. Minuscolo, tenero e simpatico, Babu è un piccolo amico che tutti vorremmo avere.

Il ritorno di Lando

Star Wars: l’Ascesa di Skywalker è sicuramente stato riempito di riferimenti e scene nostalgiche, sia con l’inserimento di personaggi come Wedge Antilles sia con callback autoreferenziali. Ma uno dei pochi casi di nostalgia e servizio dei fan che ha funzionato davvero è stato il ritorno del Lando Calrissian di Billy Dee Williams.

Un po’ imbolsito ma sicuramente ancora affascinante, Lando è esattamente il personaggio che abbiamo sempre conosciuto e amato. Inoltre, durante i suoi pochi minuti di screentime, ha avuto molti momenti eroici, dimostrando di essersi più che guadagnato la sua eredità di eroe galattico.

Han e Ben fanno pace

Alla base, Star Wars è una saga di famiglia. Per decenni, è stata la saga della famiglia Skywalker in particolare. E mentre Kylo Ren è il vero ultimo Skywalker, è la sua metà di Solo che si distingue come uno dei momenti più forti del film.

In una delle scene più inaspettate e profondamente commoventi, un Kylo Ren più in conflitto che mai si ritrova visitato dal ricordo di suo padre, Han Solo. Nella scena toccante, padre e figlio alla fine fanno ammenda per i torti che sono stati fatti, poiché hanno la possibilità di riscrivere il loro ultimo momento insieme, così come sarebbe dovuto essere. È attraverso l’amore di Han, che la redenzione è finalmente possibile.

Ben Solo si libera dal Lato Oscuro

Come viene stabilito dal momento che Han e Kylo Ren condividono, Ben Solo accetta la luce dentro di lui una volta per tutte e ritorna sul lato chiaro della Forza in uno dei momenti più sorprendenti non solo nel film, ma nel complesso della saga. Il comportamento stesso del suo personaggio è cambiato, così come il suo costume, e Adam Driver offre una vera lezione di recitazione muta mentre guardiamo il suo riscatto.

Ben Solo è assolutamente selvaggio, imperterrito e disposto a rinunciare a qualsiasi cosa per fare ammenda e salvare coloro a cui tiene di più, inclusa Rey che era stata la sua nemesi negli episodi precedenti. Si dedica completamente al proposito di salvare la galassia, così come avevano fatto i suoi genitori prima di lui.

Reylo esiste!

Da anni ormai, la natura della relazione tra l’eroina Rey e l’ex cattivo Kylo Ren è stata oggetto di un grande dibattito. Ma per tutto quel tempo, un certo gruppo di fan ha predicato quella che si è rivelata la verità: questi due non sono solo inesorabilmente collegati tra loro, ma sono fatti l’uno per l’altro, innamorati l’uno dell’altro e quello che più si avvicina all’esistenza di anime gemelle all’interno della saga.

Il modo in cui combattono insieme nell’atto finale del film è di grande bellezza, così come la scelta altruista di Ben di curare Rey e riportarla in vita. Soprattutto, il loro bacio oltremodo toccante, unito alla loro dolce intimità e ai loro sorrisi, restituisce al film uno dei suoi momenti più toccanti e umani.

