Star Wars: l’Ascesa di Skywalker, rivelato il cameo di Kevin Smith

Kevin Smith rivela finalmente il suo cameo in Star Wars: l’Ascesa di Skywalker. Il regista è noto soprattutto per il suo View Askewniverse, un universo condiviso in cui coesistono tutti i suoi film e nei quali, in molti casi, ha recitato. Naturalmente, Smith è un fanatico dei fumetti e un fan sfegatato di Star Wars.

Con la popolarità del franchise di Star Wars, tutti vorrebbero l’opportunità di avere un ruolo anche piccolo nei film. La maggior parte dei film di Star Wars hanno diversi cameo di celebrità. Ad esempio, Simon Pegg era irriconoscibile come Unkar Plutt in Star Wars: Il Risveglio della Forza, così come Joseph Gordon-Levitt come Slowen Lo in Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Star Wars: l’Ascesa di Skywalker ha continuato a nascondere cameo famosi, come Harry Styles e Ed Sheeran che sono stati degli Stormtroopers, e Lin-Manuel Miranda nei panni di un combattente per la Resistenza. Anche il compositore John Williams ha avuto finalmente il suo momento, interpretando Oma Tres, mentre il regista J.J. Abrams ha doppiato l’amabile droide D-O.

Ora, Smith afferma di essere apparso davvero nel film e ha recentemente confermato su Facebook che interpreta un “locale mascherato” che sta camminando con un cyborg sul pianeta Kijimi. Smith spiega che quando J.J. Abrams gli ha offerto la possibilità di partecipare a un film di Star Wars con un cameo, lui era stato appena colpito da un attacco di cuore, e ha risposto al regista che se fosse sopravvissuto, lo avrebbe fatto. Infatti, Kevin Smith è riuscito a rimettersi dopo il tremendo spavento:

Congrats to @jjabramsofficial on the #1 opening and for closing out the @starwars saga – and thank you for letting me be… Pubblicato da Kevin Smith su Lunedì 23 dicembre 2019

Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il cast del film comprende Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, con Ian McDiarmid e Billy Dee Williams.

Diretto da J.J. Abrams e prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è scritto da J.J. Abrams e Chris Terrio, mentre Callum Greene, Tommy Gormley e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi.

