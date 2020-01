Star Wars: L’Ascesa di Skywalker supera il miliardo di dollari al box office

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker ha ufficialmente superato il miliardo di dollari al box office mondiale. Uscito lo scorso dicembre, il film ha ufficialmente chiuso la saga degli Skywalker iniziata nel lontano 1977 con Una Nuova Speranza. Nonostante l’importante traguardo, però, la corsa al box office del film di J.J. Abrams è stata certamente più lenta rispetto ai precedenti due episodi della trilogia sequel.

Stando ai dati riportati da CNBC, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker ha ufficialmente superato il miliardo di dollari al box office mondiale, diventando il settimo film della Disney uscito nel 2019 a tagliare l’importante traguardo. In America la pellicola ha incassato fino ad ora 481 milioni di dollari, mentre nel resto del mondo ne ha raccolti 591 milioni, arrivando così a toccare la vetta del miliardo a 28 giorni dalla sua release.

Se messo a paragone con i risultati raggiunti da Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi, la cosa al miliardo de L’Ascesa di Skywalker è stata certamente più indolente: Episodio VII ha raggiunto il miliardo al botteghino a soli 12 giorni dall’uscita, mentre Episodio VIII a soli 19. Anche se la vita in sala del film non si è ancora esaurita, è altamente improbabile che Episodio IX riesca a chiudere la sua corsa superando gli 1.3 miliardi del film di Rian Johnson.

Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il cast del film comprende Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, con Ian McDiarmid e Billy Dee Williams.

Diretto da J.J. Abrams e prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è scritto da J.J. Abrams e Chris Terrio, mentre Callum Greene, Tommy Gormley e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi.

