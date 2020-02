Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, svelato il cameo di George Lucas

George Lucas ha un piccolo (e nascosto) cameo vocale in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. A più di un mese dall’uscita del film nelle sale di tutti il mondo, il fandom continua a scoprire interessanti curiosità sul capitolo finale della saga degli Skywalker. Dopo i numerosi dettagli sulla versione di Episodio IX ad opera di Colin Trevorrow, siamo certi che ci sarà ancora tanto da scoprire sul film diretto da J.J. Abrams.

Guardando alla storia della saga, i membri della crew di Star Wars si sono sempre prestati a brevi cameo nei vari episodi, incluso lo stesso creatore del franchise, George Lucas. Il regista è apparso ne La Vendetta dei Sith dove ha interpretato Notluwiski Papanoida, e stando a quanto rivelato di recente, pare sia stato coinvolto in prima persona anche ne L’Ascesa di Skywalker, tramite un breve cameo vocale.

Come riportato da ABC News, infatti, George Lucas ha un cameo vocale in Star Wars: L’Ascesa adi Skywalker: un urlo che si sente nel film di J.J. Abrams, infatti, apparterrebbe proprio al papà della saga. A confermare la cosa sono stati David Acord e Matthew Wood, i progettisti del suono che hanno lavorato al film: sfortunatamente, nessuno dei due ha voluto rivelare in quale preciso momento della pellicola sia possibile udire l’urlo di Lucas, limitandosi a confermare la presenza di un “urlo speciale” all’interno de L’Ascesa di Skywalker.

