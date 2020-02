Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, tagliato un collegamento con Darth Vader

Un romanzo ispirato a Star Wars: L’Ascesa di Skywalker conferma che nel film è stato tagliato un collegamento con il personaggio di Darth Vader. La Lucasfilm ha appena reso disponibile un estratto dal romanzo in questione attraverso il sito ufficiale della saga StarWars.com.

Nell’estratto in questione viene descritta una versione alternativa ed ampliata dell’incontro tra Kylo Ren e gli Alazmec di Winsit, quando Kylo diventa consapevole di essere osservato da una misteriosa figura. Una volta uccisi gli Alazmec, Kylo avanza tra le paludi di Mustafar e affronta una creatura di cui non conosce l’identità, che al suo cospetto si identifica come un servo di Darth Vader, scelto dal Signore Oscuro dei Sith per proteggere il Wayfinder e donarlo soltanto a chi – secondo il suo giudizio – ne sia veramente degno.

Di seguito la descrizione completa del passaggio in questione:

“Un gigante emerse, una creatura senza peli che si illuminava di umidità, frammenti di detriti di lago che si aggrappavano alla sua pelle pastosa. I suoi occhi erano chiusi, ma in un certo modo poteva ancora vedere, perché appoggiato sulla sua enorme testa calva e su una spalla c’era un seconda creatura con lunghi tentacoli di ragno. I due erano bloccati in simbiosi. Kylo avvertì il dolore del gigante, come se fosse schiavo del ragno che si aggrappava ad esso. Eppure non poteva sopravvivere da solo. “

Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il cast del film comprende Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, con Ian McDiarmid e Billy Dee Williams.

Diretto da J.J. Abrams e prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è scritto da J.J. Abrams e Chris Terrio, mentre Callum Greene, Tommy Gormley e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi.

Fonte: ScreenRant

