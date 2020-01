Star Wars: l’ispirazione per la spada laser con doppia lama di Kylo Ren

La spada laser con doppia lama di Kylo Ren (Adam Driver) è stata ispirata da quella di Luke Skywalker (Mark Hamill) nel poster originale del primo Star Wars del 1977, Una Nuova Speranza. Il personaggio di Ben Solo ha fatto il suo debutto ne Il Risveglio della Forza di J.J. Abrams, uscito nel 2015, pronto a diventare il principale villain della trilogia sequel: ha ucciso senza alcuna esitazione suo padre Han Solo (Harrison Ford) e ha anche eliminato il suo stesso mentore, il Leader Supremo Snoke (Andy Serkis), ne Gli Ultimi Jedi.

In qualità di nipote di Darth Vader, Kylo Ren ha sempre cercato di omaggiare la memoria di suo nonno. Gran parte dell’estetica del personaggio è stata modellata su quella del leggendario costume del Sith, con tanto di maschera e di mantello. Nonostante le dovute differenze, anche nell’aspetto è palese quanto Ben Solo stesse cercando di emulare Vader, almeno nei primi due film dell’ultima trilogia. Un particolare che ha però sempre contraddistinto il capo dei Cavalieri Ren da Lord Vader è stata la sua spada laser con doppia lama di colore rosso. A quanto pare, il design della spada è stato ispirato da quello della spada laser del personaggio di Luke nel poster originale di Episodio IV.

Phil Szostak, direttore creativo della Lucasfilm, ha condiviso attraverso il suo account Twitter una serie di immagini che rivelano che per la realizzazione della spada laser di Kylo Ren si sono basati su quella sfoggiata da Luke Skywalker in uno dei poster ufficiali di Una Nuova Speranza del 1977. Nel poster in questione, creato da Tom Jung, è possibile vedere il personaggio di Luke brandire la sua spada con una lama di energia che fuoriesce da essa, andando a formare con il riflesso emanato dalla stessa una sorta di croce.

Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il cast del film comprende Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, con Ian McDiarmid e Billy Dee Williams.

Diretto da J.J. Abrams e prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è scritto da J.J. Abrams e Chris Terrio, mentre Callum Greene, Tommy Gormley e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi.

