Star Wars: nuovi concept della versione Duel of the Fates di Trevorrow

Arrivano online nuovi concept della versione di Colin Trevorrow di Star Wars: Episodio IX, nota come Duel of the Fates. I concept in questione mostrano diverse scene presenti all’interno dello script di Trevorrow, i cui dettagli sono emersi online nelle ultime settimane. I concept sono arrivati online su Reddit; la loro veridità è stata confermata da The Playlist.

In alcuni dei concept è possibile vedere Rey con la sua spada laser a doppia lama, la nuova maschera di Kylo Ren, la battaglia tra Ben Solo e suo nonno Darth Vader, e infine anche Tor Valum, il maestro Sith dell’Imperatore Palpatine mentre addestra Kylo Ren. La sceneggiatura di Trevorrow venne scritta prima della morte di Carrie Fisher e venne consegnata alla Lucasfilm una settimana prima della tragica scomparsa dell’attrice.

Sempre di recente, erano emersi online altri concept di Episodio IX, ma in quel caso è stato lo stesso Colin Trevorrow a confermare che quelle immagini non appartengono alla sua versione del film.

Potete vedere i nuovi concept – via Imgur – di seguito:

