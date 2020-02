Star Wars: svelata la prima scelta per il personaggio di Rose Tico

Star Wars: svelata la prima scelta per il personaggio di Rose Tico

Lana Condor, nota per il ruolo di Jubilee in X-Men: Apocalisse e per il dramma sentimentale Tutte le volte che ho scritto ti amo, avrebbe dovuto interpretare Rose Tico nella trilogia sequel di Star Wars prima che il ruolo venisse affidato a Kelly Marie Tran. A rivelarlo è stata la stessa attrice in una recente intervista con StyleCaster in occasione della promozione di P.S. Ti amo ancora, sequel del film di successo targato Netflix.

Nel corso dell’intervista, la Condor ha rivelato di essere stata ad un passo dall’ottenere il ruolo di Rose ne Gli Ultimi Jedi. L’attrice statunitense ha spiegato: “Era prima dell’uscita de Il Risveglio della Forza. Stavano già scrivendo il sequel”. Poi ha aggiunto: “Se avessi fatto Star Wars, non avrei potuto prendere parte a Tutte le volte che ho scritto ti amo. Quando si dice: si chiude un porta e si apre un portone.”

Come sappiamo, il ruolo è stato poi affidato a Kelly Marie Tran, ma il personaggio di Rose Tico non è stato accolto dal fandom in maniera positiva. Ricorderete tutti la vicenda delle aggressioni verbali e delle critiche personali ai danni l’attrice di origine vietnamita, che la costrinsero ad eliminare il suo account Instagram.

Successivamente, però, c’è stata una sorta di inversione di marcia: a causa di alcuni tagli alla sceneggiatura, il personaggio di Rose ha avuto molto meno spazio ne L’Ascesa di Skywalker, cosa che ha spinto i sostenitori dell’attrice e del suo ruolo a chiedere a gran voce uno spin-off della saga interamente dedicato al membro della Resistenza.

LEGGI ANCHE – Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, perché il ruolo di Kelly Marie Tran è stato ridotto?

Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il cast del film comprende Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, con Ian McDiarmid e Billy Dee Williams.

Diretto da J.J. Abrams e prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è scritto da J.J. Abrams e Chris Terrio, mentre Callum Greene, Tommy Gormley e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi.

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.