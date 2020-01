Star Wars: svelata la spada laser del giovane Ben Solo

Star Wars: svelata la spada laser del giovane Ben Solo

Matthew Savage, concept artist di Star Wars, ha svelato un disegno della vecchia spada laser jedi di Ben Solo, vista brevemente in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. L’oggetto sembra essere stato ispirato dalla sua arma a forma di croce utilizzata poi da Kylo Ren.

Ne Gli Ultimi Jedi, abbiamo avuto la possibilità di vedere brevemente l’arma di Ben, in occasione del flashback in cui ci viene mostrato come Luke “tradisce” la fiducia del suo allievo. La scena mostra Luke che tende la mano su Ben addormentato, e sente il male che monta in lui, tutto quello che avrebbe compiuto di terribile, sguaina la sua spada e per un attimo pensa di mettere fine alla vita del nipote. Quell’attimo passa subito, ma non prima che Ben si svegli e lo veda, con l’arma pronta a colpire. Si tratta del momento decisivo in cui Ben abbraccia il Lato Oscuro della Forza.

Una volta assunta l’identità di Kylo Ren, Ben modifica la sua spada laser originale, trasformandola in quella che avrebbe usato per tutta la trilogia, aggiungendo la protezione incrociata per tenere conto del cristallo rosso con cui ha sostituito quello blu.

Il concept della spada di Ben ci mostra quanto questa sia diversa dalla spada di Kylo Ren. La prima è lucida, pulita, piena di speranza per il giovane apprendista Jedi, la seconda è nera, con i circuiti scoperti, a mostrare la storpiatura dello strumento del cavaliere.

Potete vedere di seguito il concept della spada laser di Ben Solo:

Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il cast del film comprende Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, con Ian McDiarmid e Billy Dee Williams.

Diretto da J.J. Abrams e prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è scritto da J.J. Abrams e Chris Terrio, mentre Callum Greene, Tommy Gormley e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi.

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.