Star Wars: Taika Waititi lavorerà ad un nuovo film della saga?

A quanto pare, la Lucasfilm starebbe corteggiando Taika Waititi per affidargli lo sviluppo di un nuovo film della saga di Star Wars. Con l’uscita nelle sale lo scorso dicembre de L’Ascesa di Skywalker, la saga degli Skywalker iniziata nel lontano 1977 è finalmente giunta a conclusione. Nonostante la Lucasfilm abbia annunciato tre nuovi film del franchise previsti per il 2022, il 2024 e il 2026, al momento non sappiamo di che tipo di progetti si tratta. Dopo la cancellazione dei nuovi film della serie ad opera di David Benioff e D.B. Weiss (creatori di Game of Thrones), al momento gli unici nuovi film della serie ancora in carreggiata sono quelli ai quali sta lavorando Rian Johnson, regista de Gli Ultimi Jedi, e il film che starebbe sviluppando Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios.

Considerata la sua storia con la Disney, la Lucasfilm e anche con i Marvel Studios (è stato il regista di Thor: Ragnarok e uno dei registi della prima stagione di The Mandalorian), Taika Waititi – attualmente impegnato sul set del suo nuovo film, Next Goal Wins, con Michael Fassbender – è da sempre considerato dai fan uno dei possibili nuovi registi della saga di Star Wars. E a quanto pare, la stessa Lucasfilm sembrerebbe condividere le opinioni del fandom…

Come riportato nelle ultime ore da The Hollywood Reporter, la Lucasfilm avrebbe proposto a Waititi di sviluppare un nuovo film di Star Wars: la fonte non specifica se Waititi è stato incaricato soltato della sceneggiatura, o se gli sia stata proposta anche la regia. THR, inoltre, specifica che non è chiaro se il film che sia stato proposto a Waititi è un progetto originale o se si tratta del film che starebbe sviluppando Feige.

In attesa di nuovi dettagli, ricordiamo che JoJo Rabbit, l’ultima facita di Taika Waititi, è uscito ieri nelle nostre sale. Il film, che annovera nel cast anche Scarlett Johansson e Sam Rockwell, è candidato a sei premi Oscar, incluso miglior film e miglior sceneggiatura non originale.

Accantonato ufficialmente il progetto sul live action di Akira, una volta terminate le riprese di Next Goal Wins, Taika Waititi si dedicherà alla produzione di Thor: Love and Thunder, il nuovo attesissimo film dedicato al Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth, che vedrà il ritorno del premio Oscar Natalie Portman nei panni di Jane Foster.

