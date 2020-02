Star Wars: un nuovo film è in sviluppo, arriverà su Disney+?

Mentre il futuro della saga di Star Wars sembra essere ancora avvolto nel più fitto mistero, arriva la notizia che un nuovo film della saga è ufficialmente in sviluppo, e che potrebbe essere destinato al servizio di streaming Disney+.

Stando infatti a quanto riportato da The Hollywood Reporter, lo sviluppo di un nuovo film della saga di Star Wars sarebbe in sviluppo per conto di J.D. Dillard, regista di Sleight, e di Matt Owens, sceneggiatore della serie Luke Cage. Al momento ulteriori dettagli non sono stati resi noti. La cosa più interessante è che il film potrebbe non arrivare sul grande schermo, ma essere destinato alla piattaforma di streaming Disney+, sulla quale è già presente la serie The Mandalorian, ambientata proprio nell’universo di Guerre Stellari.

La notizia – non ancora confermata ufficialmente – apre ad una serie di interessanti speculazioni sul futuro della saga di Star Wars: se è altamente improbabile che la Lucasfilm decida di destinare l’intero futuro della saga alla fruizione via streaming, da un lato sarebbe sicuramente interessante vedere un film della saga (la cui natura non è ancora stata resa nota) che arriva direttamente su una piattaforma digitale.

Chiaramente vi terremo aggiornati.

In attesa di nuovi dettagli, ricordiamo che a Rian Johnson, regista de Gli Ultimi Jedi, è stata affidata la scrittura di una nuova trilogia basata su nuove storie e nuovi personaggi. In passato, anche ai creatori di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss, era stato affidato lo sviluppo di una trilogia parallela: sfortunatamente, il duo ha deciso poi di abbandonare il progetto. Inoltre, ci sarebbe anche un nuovo film al quale starebbe attualmente lavorando Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios.

