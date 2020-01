Stato di emergenza per la Calabria: Magorno la sollecita a Governo e Ministri

Ernesto Magorno ha avanzato in queste ore una richiesta ai Ministri Bellanova e Provenzano e al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per il riconoscimento dello stato di emergenza in Calabria . La decisione del senatore in quota Italia Viva – come riferisce nell’atto istituzionale, è scaturita a seguito del “maltempo che ha imperversato sulla nostra regione nel periodo compreso tra il 21 e il 24 dicembre scorso avanzato con la Delibera di Giunta Regionale n.641 dello scorso 30 dicembre,”. Per Magorno “è una misura da intraprendere con la massima urgenza dal momento che sono state tante le criticità sul territorio calabrese martoriato da mareggiate e intense raffiche di vento che hanno causato problemi a diverse infrastrutture pubbliche e a diversi insediamenti privati. È già passato troppo tempo e, in queste settimane, la quotidianità dei calabresi è stata influenzata, in negativo, dai danni provocati dagli eventi di quei giorni”.