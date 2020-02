Stazioni sicure: in Calabria controllate 34 fermate dalla PolFer

1400 persone identificate, 20 veicoli controllati, 64 treni scortati, 200 pattuglie impiegate nelle stazioni e 40 a bordo treno. Questi i risultati nell’ultima settimana, dei servizi sui treni e nelle stazioni da parte del compartimento della Polizia Ferroviaria della Calabria. Nella giornata del 30 gennaio scorso, nell’ambito dell’operazione “Stazioni sicure”, 54 operatori della PolFer hanno controllato 34 scali ferroviari, ispezionando 78 bagagli e identificando 355 persone. In Calabria , particolare attenzione è stata rivolta anche ai convogli in transito. A disposizione degli agenti: smartphone per monitorare le stazioni più affollate, metal detector e unità cinofile per rilevare la presenza di droghe. Tali attività sono avvenute sotto l’occhio vigile del personale addetto alla centrale operativa Compartimentale attiva h 24 che, potendo contare su sistemi di videosorveglianza e di geo localizzazione, ha coordinato efficientemente gli interventi sul territorio. L’azione di controllo ha riguardato anche le zone limitrofe agli impianti ferroviari, con sistematiche bonifiche delle aree ritenute più sensibili, garantendo il massimo raccordo info-operativo con le locali questure.

