Siamo ormai abituati a vedere Stefano De Martino bellissimo ed elegante in versione presentatore a “Stasera tutto è possibile” ma in quanti hanno avuto la fortuna di ammirare una sua foto da piccolo? Ci ha pensato lui stesso a soddisfare la curiosità dei fan e il dettaglio che non è passato inosservato è che era identico al figlio Santiago.