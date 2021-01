Orietta Berti e Stefano De Martino si ritrovano seduti al tavolo di Che tempo che fa ma la cantante si dichiara da subito immune al fascino del conduttore e ballerino campano, mattatore di Stasera tutto è possibile: “È un bel ragazzo ma non è il mio tipo. Piace alle ragazzine, non alle signore. A me piace George Clooney”.