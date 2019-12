STEFANO PRINCI Il sindacalista candidato alle regionali con la Casa delle Libertà

STEFANO PRINCI Il sindacalista candidato alle regionali con la Casa delle Libertà

Lente Locale

R. & P.

Un

impegno costante rivolto sempre a chi vive nel precariato e nel

bisogno. Una lunga esperienza nella pubblica amministrazione guadagnata

sul campo. L’abnegazione e la tenacia necessarie per essere portavoce

costruttivo di chi non ha voce.È con questo bagaglio che

Stefano Princi si prepara ad affrontare la campagna elettorale nel

centro destra nella lista della Casa delle Libertà.Un reggino

doc che da anni si spende, da segretario provinciale della Uiltemp, per

i lavoratori, per fare ottenere loro una sicurezza che la piaga del

precariato ha distrutto in questi anni.

«Nasce

dalla voglia di cambiare questa terra il sì all’invito a far parte di

una grande squadra – conferma Princi – Da anni tocco da vicino la

disperazione di madri e padri di famiglia che non hanno, dopo lunghi

periodi di sacrifici, la stabilità e la sicurezza di un posto di lavoro.

La Calabria che vorrei non costringerebbe più nessuno a scappare per

trovare lavoro o per curarsi. Per me è la prima esperienza politica ma

ho sentito l’esigenza, da cittadino, di dare un contributo che sia

totalmente nuovo ed estraneo a tutte quelle dinamiche che fino ad oggi

non hanno portato nulla di buono. A 42 anni ho deciso di scendere in

campo per rappresentare tutta quella gente onesta che vuole continuare a

vivere in questa terra, benedetta da Dio e maledetta dagli uomini,

senza dover elemosinare un posto di lavoro. Chi vuole darsi da fare per

cambiare le cose deve averne la possibilità. Questo per me è il compito

della politica: lavorare senza sosta per costruire opportunità che

giorno dopo giorno eliminino l’enorme divario che c’è tra nord e sud.

Sono sposato e ho tre figli e vorrei che nessuno di loro fosse costretto

a scappare per poter avere la possibilità di realizzare i propri sogni.

Con la mentalità del buon padre di famiglia mi sono messo in gioco,

vorrei che la lunga esperienza maturata nel campo sindacale, a

combattere giornalmente per i diritti dei lavoratori, fosse utile oggi a

tutti i miei concittadini reggini. Perché se è vero che il lavoro

nobilita l’uomo, è ancor più necessario, alle nostre latitudini, creare

sviluppo ed economia sana per combattere il vero cancro rappresentato

dalla criminalità organizzata. Oggi si gioca una partita importante per

la nostra terra, oggi si può scegliere di cambiare davvero qualcosa ed

io vorrei essere parte di quel cambiamento positivo fatto di democrazia e

trasparenza che da troppo tempo i nostri territori anelano. Insieme

possiamo davvero fare la differenza e questi pochi giorni che ci

dividono dall’appuntamento con le urne, saranno per me l’opportunità per

studiare ancor più da vicino le esigenze di una provincia dall’immenso

patrimonio umano e naturale dal potenziale totalmente inespresso e

soffocato da anni di una politica concentrata su se stessa e sempre poco

attenta alla voce degli ultimi».

STEFANO PRINCI Il sindacalista candidato alle regionali con la Casa delle Libertà

Lente Locale