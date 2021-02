Stefano vuole riconquistare sua figlia Sara, lei rifiuta: “Ho paura di farlo entrare nella mia vita”

La seconda storia di C’è Posta per te, in onda sabato 13 febbraio 2021, parla di Stefano e di sua figlia Sara. I due hanno avuto un rapporto burrascoso, soprattutto dopo il divorzio che l’ha allontanato dalla madre della ragazza che, con il passare degli anni ha preso le distanza dal padre. Dopo tanti dispiaceri, però, anche questo tentativo non sembra andare a buon fine, dal momento che Sara decide di non incontrare il padre.