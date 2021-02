Mattia Del Zotto non era in grado di intendere e volere quando avvelenò 9 parenti con il solfato di tallio, uccidendone tre, nel 2017. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, confermando così le sentenze nei primi due gradi di giudizio. l 31enne non è libero ma deve restare per dieci anni in una struttura per malati mentali.