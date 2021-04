Sting non vuole un biopic sulla sua vita

l cantante Sting ha recentemente spiegato di non volere un biopic in stile Bohemian Rhapsody.

Sting, prolifico cantante britannico, ha recentemente rilasciato un’intervista all’interno della quale ha spiegato a chiare lettere che non vuole assolutamente che venga fatto un film su di lui. Evidentemente la domanda è sorta spontanea dopo l’arrivo in sala di Rocketman, il biopic su Elton John interpretato da Taron Egerton.

Non solo Sting ha detto di non volere un film biografico sulla sua carriera, ma ha intenzione di ripercorrere lui stesso i suoi successi con uno spettacolo, cosa che crede possa rendere al meglio la questione dedicata al cosiddetto “viale dei ricordi”. Certo, l’onda del successo di Bohemian Rhapsody, film sul cantante Freddie Mercury e sulla sua band, i Queen, ha dato il via al filone dei film sulle star del rock, ma a Sting questo non interessa affatto.

