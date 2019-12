Pin it

Stop alle cartelle esattoriali durante le festività natalizie. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate

Buone notizie per i contribuenti italiani. Cartelle del fisco “congelate” durante le festività natalizie. L’Agenzia delle Entrate ha infatti sospeso l’attività di notifica degli atti dal 24 dicembre al 6 gennaio per evitare disagi in questo particolare periodo dell’anno. Nelle due settimane tra Natale e l’Epifania era previsto l’invio di circa 322mila atti che invece resteranno sospesi, ad eccezione di quelli inderogabili che ammontano a circa 17mila. Lo stop delle cartelle durante le festività, spiegano all’Agenzia, si inserisce nel percorso di miglioramento del rapporto con i cittadini, i professionisti e le imprese. Una nuova iniziativa che si aggiunge a quelle per facilitare gli adempimenti fiscali e garantire una maggiore fruibilità dei servizi ai contribuenti come la possibilità di interagire con il fisco attraverso pc, smartphone e tablet i servizi online. I servizi multimediali consentono 24 ore su 24 di verificare la propria situazione debitoria, chiedere la rateizzazione o la sospensione delle cartelle, controllare l’esistenza di eventuali richieste di pagamento, ricevere un sms o una email che segnala la scadenza di una rata o l’arrivo di una nuova cartella. Consentono altreì di richiedere una copia della Comunicazione delle somme dovute con i bollettini di pagamento, utile ai contribuenti che hanno aderito ai provvedimenti di “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” delle cartelle.

Simone Parisi