STRADA POLSI Klaus Davi:«Aspettiamo nomina assessore Infrastrutture»

STRADA POLSI Klaus Davi:«Aspettiamo nomina assessore Infrastrutture»

Lente Locale

R. & P.

«Mercoledì al Ministero dei Trasporti sono stati estremamente disponibili, chiari e limpidi, e per questo ringrazio il sottosegretario Salvatore Margiotta e il suo efficientissimo staff. Durante la riunione, tra le altre cose, è emerso che le ultime notizie trasmesse dalla Regione al Ministero sulla Strada di Polsi, risalgono al settembre 2019. Ora speriamo in una svolta. Attendiamo quindi con ansia la nomina dell’assessore competente per incontrarlo non appena sarà possibile e siamo certi che la neo presidente Jole Santelli darà una grande mano alla Locride. Siamo sicuri, data la posta in ballo, che ci sarà massima collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti».

Lo ha dichiarato il giornalista e consigliere comunale di San Luca Klaus Davi, in merito all’incontro tra il sottosegretario ai Trasporti Salvatore Margiotta, i funzionari del Ministero e una delegazione composta da Giovanni Calabrese (sindaco di Locri), Giuseppe Campisi (sindaco di Ardore e presidente del Comitato dei Sindaci della Locride), Caterina Belcastro (sindaco di Caulonia e presidente dell’Associazione dei Comuni della Locride), Bruno Bartolo (sindaco di San Luca) e lo stesso Davi, incontro incentrato sui problemi infrastrutturali della Locride.

STRADA POLSI Klaus Davi:«Aspettiamo nomina assessore Infrastrutture»

Lente Locale