Strage in Germania, lettera e video d’addio del killer: “Sterminare gli stranieri”

Notte di sangue alle porte di Francoforte. Ad Hanau, città tedesca di circa 89000 abitanti, situata nel land dell’Assia, sarebbe di undici morti (compreso il killer e sua madre) e quattro feriti gravi il bilancio provvisorio di un presunto attacco xenofobo. Cinque persone infatti versano in gravissime condizioni.

C’è anche una donna di 35 anni incinta tra le vittime dell’attacco in due bar ad Hanau, in Germania. Nella strage hanno perso la vita anche un bosniaco di 20 anni, una cameriera polacca e 5 cittadini turchi come ha confermato l’ambasciata di Ankara a Berlino. Il corpo senza vita del presunto autore del massacro è stato trovato nella sua abitazione insieme a quello della madre. Nel complesso, quindi, i morti sono undici.

E dopo il ritrovamento di un video e di una lettera a casa del killer, alcuni media parlano del gesto di un estremista di destra. Anche la Procura generale avrebbe aperto un’indagine, indizio di un gesto dal movente “razzista”.

La comunità turca e curda sono sotto shock: lo ha confermato il rappresentante della comunità curda (Kgd), Mehmet Tanriverdi, commentando l’attacco in due shisha bar. Tra le vittime infatti le autorità hanno reso noto che ci sono dei curdi. Anche l’importante comunità turca ha parlato di “una giornata nera nella storia della Germania”, reclamando protezione e facendo sapere che non “si sente più al sicuro” nel Paese.

Stando alle prime ricostruzioni, l’attentatore sarebbe arrivato intorno alle dieci di mercoledì sera in centro città su una macchina scura e avrebbe sparato all’impazzata in due diversi shisha-bar (locali dove si fuma il narghilè).

In un video e in una lettera Tobias Rathien, 43 anni, avrebbe spiegato le ragioni della sua furia omicida: alcuni popoli che non si riescono a espellere dalla Germania vanno sterminati, sosterrebbe.

L’uomo ha aperto il fuoco al “Midnight” in centro città, poi si è spostato in auto all’ “Arena Bar & Café”, in un altro quartiere. Nel primo locale avrebbe suonato il campanello, poi sarebbe entrato nell’area fumatori e avrebbe ricominciato a sparare alla cieca.

Il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, parla in un tweet di “orrendo crimine” ed esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime.

Poi il commento delle stessa cancelliera tedesca: “Il razzismo è un veleno, l’odio è un veleno che esiste nella nostra società. È un giorno quanto mai triste per la Germania”, ha aggiunto la Merkel che ha definito la strage di Hanau un crimine “agghiacciante”.