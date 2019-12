Stragi sulla strade italiane a Natale

Purtroppo è stato un Natale all’insegna degli incidenti stradali: l’ultimo questa notte nel Fiorentino, a Figline Valdarno, dove due coniugi di 55 e 45 anni sono morti perchè la loro auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ed è andata a schiantarsi contro una staccionata.

Ad Arce, nel Frusinate una giovane volontaria della protezione civile di 26 anni è morta a causa di uno scontro tra due auto, su una delle quali viaggiava la ragazza con suo padre per andare in Chiesa.

A Capezzano Pianore, in provincia di Lucca, ha perso la vita un sedicenne, Dario D’Alessandro, campione italiano under 18 di nuoto pinnato. Il ragazzo che viaggiava in sella allo scooter del padre sembra non indossasse il casco.

Una 34enne, Ilaria Adriatico, è morta in un incidente stradale sulla statale 673, alla periferia di Foggia. La donna ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un albero. Soccorsa dal personale del 118, è stata portata in ospedale dove è morta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Solo pochi giorni fa aveva ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato.

Sono intanto fissati per domani alle 10.30, presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue a Roma i funerali di Gaia e Camilla, le due 16enni investite e uccise sabato notte a Roma nel quartiere romano di Ponte Milvio. Le ragazze sono state travolte da un’ auto mentre attraversavano Corso Francia in un punto vietato. Al volante c’era il 20enne Pietro Genovese, risultato positivo ai test per alcol e droga e ora indagato per omicidio stradale.