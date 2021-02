Strongoli: incidente stradale sulla SS 106

Questo pomeriggio alle ore 16.00, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina (KR), è intervenuta sula SS 106 nel Comune di Strongoli per un incidente stradale, avvenuto in modo frontale. A bordo delle due auto si trovavano tre persone che sono state trasportate dal 118 all’ospedale di Crotone. La squadra dei vigili intervenuta ha messo in sicurezza l’intera zona interessata. Sul posto erano presenti, l’Anas, la Polizia stradale e i Carabinieri per i rilievi del caso.