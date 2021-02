Suicidio nel carcere di Bollate, detenuto si toglie la vita impiccandosi in cella

Suicidio nel carcere di Bollate, alle porte di Milano. Nella giornata di ieri un uomo di circa 50 anni, detenuto per reati sessuali, si è impiccato all’interno della sua cella. Gli agenti della polizia penitenziaria e i soccorritori del 118 non sono riusciti purtroppo a salvargli la vita. Il sindacato della polizia penitenziaria Sappe lamenta la carenza d’organico nelle carceri italiane: quattromila agenti in meno.