Adesso è ufficiale, Suning lascia il calcio in Cina: il Jiangsu non sarà più gestito dal gruppo di Zhang Jindong, proprietario anche dell’Inter: “A causa della sovrapposizione di vari elementi incontrollabili, il Jiangsu Football Club non può garantire efficacemente la continuazione dell’attività: da ora in poi, il Jiangsu Football Club si fermerà”.