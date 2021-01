Supera quota 300 il numero di attualmente positivi lametini, 40 i nuovi casi comunicati oggi comprese 10 famiglie

I nuovi positivi lametini, tra comunicazioni arrivate nella seconda metà di ieri (il bollettino quotidiano sul sito del Comune era stato emanato prima delle 15) ed oggi, sono 40 (6 uomini, 6 donne, 10 nuclei familiari), con 13 guariti.

Sono invece 12 le ordinanze per 21 persone in quarantena precauzionale (19 per quelle comunicate ieri, 2 oggi).

Gli attualmente positivi lametini diventano così 303.