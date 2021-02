Superstiti intrappolati sotto le macerie, concluso il corso Usar Medium dei vigili del fuoco

Si è concluso presso il comando di Pisa il secondo corso USAR Medium per i vigili del fuoco della Calabria.

Con l’acronimo USAR (Urban Search and Rescue) – tradotto nella lingua italiana (ricerca e salvataggio in ambiente urbano) si identifica la nuova componente della Colonna Mobile Regionale Vigili del Fuoco basata sulle linee guida europee INSARAG. L’obiettivo primario per le squadre di ricerca e soccorso è di salvare il maggior numero di superstiti intrappolati sotto macerie, secondo una tempistica compatibile con le esigenze del soccorso sanitario, mitigando al tempo stesso i rischi per le potenziali vittime e per le squadre operative.

Le squadre USAR scendono in campo in scenari complessi e straordinari come sisma, tsunami, alluvioni, esplosioni, crolli e/o attentati. Intervengono sul tutto il territorio nazionale ed internazionale, qualora gli stati esteri coinvolti chiedano aiuto alla Comunità Europea.

Il corso terminato il 5 febbraio u.s. ha permesso l’inserimento nel team Calabria di ulteriori 16 unità, che si sono aggiunte alle 22 già presenti, ultimando le specialità previste nel Team USAR-M relative agli esperti NBCR ed agli operatori SAF di livello Avanzato.

Il personale partecipante, proveniente da tutti i comandi della Regione, dopo aver sostenuto delle prove preselettive è stato impegnato nel percorso formativo di due settimane dove oltre alle nozioni teoriche hanno avuto modo di apprendere e mettere in pratica le procedure operative relative a:

Operazioni di taglio e demolizione di elementi costruttivi in cemento armato, laterizi, muratura, ferro, legno, etc;

Interventi speditivi di sostegno e/o contenimento di elementi costruttivi, funzionali allo svolgimento di operazioni di ricerca (fase search) e di soccorso (fase rescue).

Movimentazione di carichi (con argani, paranchi, e attrezzature specifiche).

Applicare le tecniche di comunicazione via cavo ed interazione con il team sanitario.

Valutare le funzioni vitali delle vittime, stabilizzarle, movimentarle ed estricarle dagli strati più profondi delle macerie fino alla superficie, per poi affidarli ai sanitari.

Utilizzo di attrezzature altamente sofisticate come: Geofono (che ha la funzione di ascoltare le vittime sotto macerie permettendo di dialogare con esse); Search Cam (telecamera da ricerca speleo in grado di avere una visuale in piccoli spazi o praticando dei fori tra le macerie); termocamere (hanno la funzione di rilevare le variazioni di temperatura anche sotto macerie permettendo di individuare un eventuale vittima dal calore del corpo stesso)

Il periodo formativo si è concluso con un esame pratico-teorico la cui commissione è stata composta dal Presidente Ing. Nicola Gianelli comandante di Pisa e dai 2 funzionari tecnici facenti parte del team usar Calabria Ing. Francesco Pascuzzi del comando di Crotone ed Ispettore Antincendi Massimo Conforti del comando di Catanzaro rispettivamente team leader e vice team leader dell’Usar Medium Calabria. Hanno partecipato al corso anche i 3 neo-formatori calabresi che hanno affiancato i formatori esperti della Toscana, Piemonte e Campania.

Nell’ambito del corso di formazione sono state utilizzate le attrezzature in dotazione al Team Usar-M Calabria ed il mezzo Usar ricevuto in comodato d’uso dalla Regione Calabria. Nel mese di settembre sarà possibile effettuare il terzo corso Usar Medium per la Calabria